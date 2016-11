Eerste natte sneeuw gevallen

ZEIST - In de nacht van maandag op dinsdag heeft het voor het eerst dit seizoen gesneeuwd. Dat meldt Weeronline.

Door ANP - 8-11-2016, 8:21 (Update 8-11-2016, 8:21)

Vanuit Stiens (Friesland) en Roodeschool (Groningen) kwamen meldingen van natte sneeuw. Ook in de ochtend verwacht Weeronline nog sneeuw in het noorden van het land.

In de nacht en ochtend vroor het ook in een groot deel van het land. De laagste temperatuur is gemeten in Eelde. Daar vroor het 4,4 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het op de meeste plaatsen opnieuw een paar graden vriezen.