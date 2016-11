Man uit Benthuizen aangehouden voor moord in Thailand

BENTHUIZEN - Het coldcase-team van de politie Den Haag heeft dinsdagochtend een 46-jarige man uit Benthuizen aangehouden als verdachte van de moord op zijn vrouw in Thailand in 2007.

Overschot gevonden in beerput

De aanhouding volgde op het verzoek van de Thaise autoriteiten.

De van oorsprong Maleisische Rose Sulaiman was tot op het moment van haar vermissing getrouwd met de Benthuizenaar. Zij woonden met hun zoontje in Ranong in Thailand. Nadat Rose in november 2007 nog een telefoongesprek voerde met haar moeder in Maleisië, werd zij plotseling vermist.

Na de verdwijning van zijn vrouw vertrok haar man in december 2007 met hun zoontje uit Thailand en streek uiteindelijk neer in Nederland. Het stoffelijk overschot van Rose werd op 10 oktober 2008 aangetroffen in een beerput naast de voormalige woning van het stel in Ranong.

Opgegraven

In 2015 kreeg Nederland het verzoek van de Thaise autoriteiten tot overname van de strafvervolging van de nu aangehouden verdachte. Na een beslissing van de minister van Justitie startte het coldcase-team van de politie Den Haag een onderzoek.

Afgelopen voorjaar reisde het team af naar Thailand en Maleisie. Daar werden op 30 mei de stoffelijke resten van het slachtoffer opgegraven.

Deze stoffelijke resten zijn onderzocht door een team van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Maleisische Forensisch Instituut. In Thailand en Nederland is eveneens onderzoek verricht.

Het onderzoek leidde tot de aanhouding van de 46-jarige Benthuizenaar op verdenking van de moord op zijn destijds 26-jarige echtgenote. De familie van het slachtoffer en de Thaise en Maleise autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de aanhouding.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft regelmatig aandacht besteed aan de zaak. In 2012 maakte hij onder meer een extra lange uitzending over de dood van Rose.

