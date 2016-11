Ex-No Surrender lid uitgeleverd aan Nederland

BREDA - Sooi de C., ex-lid van de motorclub No Surrender, is door Roemenië uitgeleverd aan Nederland. Hij is dinsdag in hechtenis genomen en wordt later deze week voorgeleid. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie laten weten. Omroep Brabant meldt dat Roemenië het voormalig No Surrender-kopstuk via een verkorte procedure heeft uitgeleverd.

Door ANP - 8-11-2016, 13:57 (Update 8-11-2016, 13:57)

De 42-jarige De C. wordt verdacht van de moord op zijn oud-motorclubgenoot Hugo van Houten. De 27-jarige Van Houten werd op 17 augustus 2015 doodgeschoten in Molenschot, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het was mogelijk een afrekening in het criminele circuit.

De C. werd eind oktober in de Roemeense stad Arad aangehouden.