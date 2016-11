Otter duikt weer op in Naardermeer

'S GRAVELAND - In het Naardermeer is voor het eerst in meer dan vijftig jaar weer een otter gezien. Het beest is in het afgelopen weekeinde vastgelegd met een 'cameraval' in het natuurgebied, aldus Natuurmonumenten dinsdag.

Door ANP - 8-11-2016, 14:00 (Update 8-11-2016, 14:00)

De natuurorganisatie is opgetogen over de otter in het oudste beschermde natuurgebied van Nederland. Vooral omdat de otter is gefilmd bij de faunapassage tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen. Deze nog vrij nieuwe passage is een waterverbinding onder de weg door. ,,Het is goed nieuws dat de otter deze verbinding gebruikt, want er worden elk jaar te veel jonge otters doodgereden'', zegt de woordvoerster van Natuurmonumenten.

De otter is in 2002 opnieuw in Nederland uitgezet in de Weerribben en de Wieden op de grens van Overijssel en Friesland. Op dit moment zijn er zo'n 160 otters in Nederland.