Rutte geeft toe in debat Oekraïnereferendum

ANP Rutte geeft toe in debat Oekraïnereferendum

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft dinsdag in het debat over het Oekraïneverdrag erkend dat hij al voor het referendum meer had moeten doen om het ,,geopolitieke'' belang ervan beter te benadrukken. Ook noemt hij het een terecht verwijt dat de oplossing voor de impasse die is ontstaan na de volksraadpleging uit april veel te lang op zich laat wachten.

Door ANP - 8-11-2016, 22:48 (Update 8-11-2016, 22:48)

Rutte deed de concessies na forse kritiek in de Tweede Kamer van onder meer D66 en het CDA. Zij vinden dat de premier in aanloop naar het referendum niet genoeg heeft gedaan om het belang ervan duidelijk te maken. Inmiddels roept Rutte de partijen op om uiteindelijk ,,in het landsbelang'' voor ratificatie te stemmen. Volgens de premier schaadt het de Europese eenheid en speelt het Rusland in de kaart als het verdrag niet wordt geratificeerd.

Hij riep met name CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma op om ruimte te laten voor een oplossing. Buma lijkt er vooralsnog weinig voor te voelen het kabinet de helpende hand te bieden. Volgens hem had Rutte al voor het raadgevende referendum duidelijk moeten zeggen dat niet-ratificeren geen reële mogelijkheid was.

Motie

Een opvallend moment was toen Louis Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) onmiddellijk aan het begin van het debat een motie van wantrouwen tegen het kabinet indiende. Hoewel de motie behalve van de PVV en 50PLUS geen steun kreeg, is zo'n stap voordat een debat goed en wel is begonnen uitzonderlijk.

Het is nog altijd niet zeker welke gevolgen de nee-stem tegen de Europese associatieovereenkomst met Oekraïne gaat krijgen. Rutte probeert in Brussel tot een oplossing te komen, om ,,recht te doen'' aan de nee-stem van het referendum. In een aanvullende verklaring moet onder meer staan dat het verdrag geen opstap is voor lidmaatschap van de EU.

De uitkomst moet ook in politiek Den Haag acceptabel zijn. Het kabinet heeft vooral steun nodig in de Eerste Kamer, waar het geen meerderheid heeft.