Kamer hoopt op snel duidelijkheid koers Trump

ANP Kamer hoopt op snel duidelijkheid koers Trump

DEN HAAG - Met de komst van Donald Trump als president van de Verenigde Staten is er volgens buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer veel onzekerheid over de relatie tussen de VS en Europa.

Door ANP - 9-11-2016, 8:55 (Update 9-11-2016, 8:55)

,,Uitspraken van Trump hebben hier voor zorgen en onzekerheid gezorgd", zegt Michiel Servaes van de PvdA. Dan gaat het bijvoorbeeld over de toekomstige relatie van de VS met Rusland en de NAVO. ,,Trump moet zo snel mogelijk duidelijk maken wat zijn koers wordt."

Volgens Raymond Knops (CDA) ,,is er nog nooit zoveel onzekerheid geweest na de verkiezing van een Amerikaanse president". Het is afwachten wie in zijn regering komt en of hij zijn extreme uitspraken uit zijn campagne omzet in beleid, aldus Knops. Zijn verkiezing zal gevolgen hebben voor de wereldhandel, klimaat en internationale veiligheid. ,,De consequentie zal zijn dat Europa meer samen zal moeten gaan doen."