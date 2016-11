Koning blikt terug op succesvolle bezoeken

AUCKLAND - Koning Willem-Alexander heeft twee bijzondere weken beleefd in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat zei hij woensdag in het Nieuw-Zeelandse Auckland, bij de afsluiting van zijn twee 'zeer succesvolle' staatsbezoeken' aan 'bijna letterlijk de andere kant van de wereld'.

Door ANP - 9-11-2016, 11:00 (Update 9-11-2016, 11:00)

Hoewel de fysieke afstand met Nederland groot is, voelden Australië en Nieuw-Zeeland tegelijk ook aan als 'heel dicht bij huis'. Niet alleen door de grote groepen Nederlandse migranten, maar ook omdat 'we er veel waarden mee delen'.

Australië en Nieuw-Zeeland zoeken in een onzekere wereld naar houvast en naar een stabiele en betrouwbare partner. Nederland is zo'n partner, en dat de goede contacten 'in goede tijden en in slechte tijden' van nut zijn, bleek na het neerhalen van vlucht MH17, vertelde de koning. Door de crash kwamen behalve veel Nederlanders ook tientallen Australiërs om het leven. Beide landen werken samen in het onderzoek naar de achtergronden van het neerschieten van het toestel.

Uithaal

De koning reageerde op de uithaal van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers dat hij voor de staatsbezoeken gebruik had gemaakt van luchtvaartmaatschappij Emirates. Hij zou daarmee verzuimd hebben KLM-Air France te steunen. Willem-Alexander gaf aan dat de keuze op Emirates was gevallen omdat dit sneller en goedkoper was.

De koning liet bij de gelegenheid weten dat hij niet weet of hij de eind vorige maand verschenen biografie 'Juliana, vorstin in een mannenwereld' over zijn grootmoeder koningin Juliana gaat lezen. In het boek van Jolande Withuis werden soms schokkende onthullingen gedaan. ,,Ik wil wel zeggen dat ik altijd veel respect heb gehad en gehouden voor mijn grootouders", aldus de koning. ,,Ik had fantastische grootouders."

Hij liet zich niet verleiden tot een uitspraak over het satirische LuckyTV, onderdeel van De Wereld Draait Door, dat het koninklijk paar tijdens de bezoeken op de hak nam. Hij gaat bij thuiskomst de tijdens de staatsbezoeken misgelopen afleveringen via Uitzending Gemist terugkijken, zo zei hij tijdens het gesprek met de Nederlandse media. Wat hij vindt van de satire, wilde hij echter niet zeggen. Willem-Alexander had eerder al eens gezegd 'altijd' naar de items te kijken.