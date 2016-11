Wraking rechtbank in zaak douanier afgewezen

ANP Wraking rechtbank in zaak douanier afgewezen

ROTTERDAM - Het corruptieproces tegen onder meer de van corruptie beschuldigde douanier Gerrit G. (56) kan worden voortgezet met dezelfde rechters. De wrakingskamer heeft woensdag de klacht tegen de rechtbank in Rotterdam van de hand gewezen, die de raadslieden van de twee verdachten maandag hadden ingediend.

Door ANP - 9-11-2016, 11:35 (Update 9-11-2016, 11:35)

De verdachten Dennis van den B. (45) uit Rotterdam en André van der H. (57) uit Utrecht zeiden geen vertrouwen meer te hebben in de rechters omdat een verzoek om een teamleider van de politie te mogen horen niet werd toegestaan.

De zaak draait om de verdachte douanier, die in ruil voor het doorlaten van containers met drugs in de Rotterdamse haven veel geld zou hebben opgestreken en een riante levensstijl zou hebben gehad. In een boodschappentas bij hem thuis in 's-Gravenzande werd een grote hoeveelheid briefjes van 500 euro gevonden, in totaal 1,17 miljoen euro.