ANP Jaar cel voor filmen in doucheruimte camping

UTRECHT - Voor onder meer het filmen van mensen in de doucheruimte van een camping in het Utrechtse Doorn is een 34-jarige inwoner van die plaats veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Door ANP - 9-11-2016, 14:19 (Update 9-11-2016, 14:19)

De rechtbank Midden-Nederland acht bewezen dat hij in 2013 heimelijk filmopnamen heeft gemaakt van mensen die in de wasruimte van de camping stonden te douchen. Het gaat om vier mensen, onder wie één minderjarige. Hij deed dat door een videocamera in een schoen en een pot gel te stoppen en die dan onder de deur van de douchecabine door te schuiven. De man had veel kinder- en dierenporno in bezit, zo'n 16.000 afbeeldingen en 1900 films. Daarnaast bleek hij tientallen stuks kinderondergoed en -badkleding te hebben gestolen.

Bij de strafmaat is rekening gehouden met de lange duur van het onderzoek, dat begon met een eerste verhoor in augustus 2013. De man wordt psychologisch onderzocht en moet van de rechtbank een behandeling ondergaan.