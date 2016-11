Verdachte liquidatie Molenschot langer vast

BREDA - De 42-jarige moordverdachte Sooi de C. is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda en die heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd. Het voormalig lid van motorclub No Surrender wordt beschuldigd van de moord op oud-clubgenoot Hugo van Houten, vorig jaar.

Door ANP - 9-11-2016, 16:50 (Update 9-11-2016, 16:50)

De 27-jarige Van Houten werd op 17 augustus 2015 doodgeschoten in Molenschot, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het was mogelijk een afrekening in het criminele circuit. Er zijn aanwijzingen dat Sooi de C. actief was in de productie van synthetische drugs. Het slachtoffer stond bekend als autodief.

Sooi de C. werd al langere tijd gezocht omdat de politie overtuigd is dat hij de moord op zijn geweten heeft. Eind oktober werd de verdachte in Roemenië opgespoord en gearresteerd. Deze week werd hij uitgeleverd aan Nederland.