ANP Taxichauffeur verdacht van poging doodslag

SCHIPHOL - De marechaussee op Schiphol heeft een 31-jarige taxichauffeur uit Zwanenburg aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man was maandag ingereden op een parkeercontroleur van de gemeente Haarlemmermeer.

De controleur wilde de chauffeur een bekeuring geven omdat de man verkeerd stond geparkeerd op Schiphol. Op het moment dat de parkeercontroleur werd afgeleid door iemand die de weg vroeg, reed de taxichauffeur weg. Even later zag de bijzondere opsporingsambtenaar de taxi weer rijden en besloot een stopteken te geven. In plaats van te stoppen gaf de taxichauffeur extra gas waardoor de ambtenaar opzij moest springen om niet geraakt te worden.

De taxichauffeur zit vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.