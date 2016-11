Mantelzorger zelf in het zonnetje

ANP Mantelzorger zelf in het zonnetje

BUNNIK - Om mensen die zorgen voor een naaste een steuntje in de rug te geven, is er donderdag de Dag van de Mantelzorg. Door het hele land hebben welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, bedrijven en gemeenten iets leuks georganiseerd. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden of ze worden ervoor benaderd door hun eigen steunpunt.

Door ANP - 10-11-2016, 6:15 (Update 10-11-2016, 6:15)

Mezzo, de organisatie die opkomt voor mantelzorgers, stelt dat die hun zorgen beter aankunnen als ze emotionele steun uit hun omgeving krijgen. Een simpel gebaar, zoals een kop koffie of een compliment, doet dan al goed, stelt Mezzo.

Volgens Mezzo zijn er in Nederland ongeveer 4 miljoen mantelzorgers, mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving.

Het CBS maakte woensdag nog bekend dat een op de zeven mantelzorgers zwaarbelast zegt te zijn. Zij zijn wekelijks gemiddeld 28 uur kwijt aan de zorg voor familieleden of bekenden