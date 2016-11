Miljoen kijkers eerste Sinterklaasjournaal

ANP Miljoen kijkers eerste Sinterklaasjournaal

HILVERSUM - De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal heeft woensdagavond 1.075.000 kijkers getrokken. Er werd al enige tijd uitgekeken naar de uitzending omdat de NTR voor die tijd niet prijs wilde geven hoe de pieten er in het populaire programma uit zouden gaan zien. Er verscheen woensdagavond eerst een witte en daarna een zware piet in beeld.

Door ANP - 10-11-2016, 8:18 (Update 10-11-2016, 8:18)

RTL heeft dit jaar gekozen voor schoorsteenpieten met een aantal roetvegen op het gezicht. Die waren in het Sinterklaasjournaal van woensdag niet te zien. Vorig jaar keken er 969.000 mensen naar de eerste aflevering, toen was er ook veel discussie over het uiterlijk van de pieten.

Het Sinterklaasjournaal was volgens de Stichting KijkOnderzoek woensdag het tiende best bekeken programma van de avond. Het NOS journaal van 20.00 uur trok met 2.538.000 de meeste kijkers, gevolgd door de voetbalwedstrijd Nederland-België (1-1) met 2.189.000 kijkers.