ANP Energierekening vanaf januari hoger

AMSTERDAM - De energierekening van huishoudens gaat volgend jaar voor het eerst in lange tijd licht omhoog, in plaats van omlaag. Volgens prijsvergelijker Pricewise.nl zijn mensen met een variabel energiecontract vanaf 1 januari gemiddeld ongeveer 20 euro per jaar meer kwijt.

Door ANP - 10-11-2016, 9:47 (Update 10-11-2016, 9:47)

De site baseert zich op onderzoek onder grote aanbieders als Essent, Eneco en Nuon. Sinds 2014 zakten de energielasten voor Nederlandse huishoudens flink. Een gemiddeld gezin, dat 3500 kilowattuur stroom en 1500 kuub gas verbruikt, ging er sindsdien op de energienota meer dan 200 euro op vooruit, aldus Pricewise.

Door de stijgende gasprijzen gaan de tarieven voor consumenten nu weer wat omhoog. Eerder deze week meldde het Zeeuwse energiebedrijf Delta al dat de inkoopprijzen van energie voor het eerst sinds jaren weer aan het oplopen zijn. Bij Delta betalen huishoudens met ingang van januari ook iets meer per jaar.