Vrouw uitgeleverd na reis richting Syrië

BREDA - De 26-jarige Nederlandse die twee maanden geleden in de Servische hoofdstad Belgrado werd aangehouden omdat ze op weg was naar Syrië is donderdag uitgeleverd aan Nederland.

De zwangere vrouw werd in Servië aangehouden op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland. Ze wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het gaat volgens diverse media om Ramona S. uit Maastricht, die al twee keer eerder werd tegengehouden. De vrouw zou zich willen aansluiten bij IS om deel te nemen aan de terroristische strijd.

Er waren eerder onvoldoende mogelijkheden om haar langer vast te houden.