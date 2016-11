Politie Rotterdam onderschept 600 kilo drugs

ROTTERDAM - Bij diverse acties van de politie is de afgelopen week in Rotterdam ruim 600 kilo harddrugs in beslag genomen.

Het grootste deel van de drugs en twee wapens werden ontdekt in een Utrechtse opslagbox.

Het vreemde rijgedrag van een 35-jarige Albanees bracht agenten zondag op het spoor van een duur appartement in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Bij doorzoeking van de woning werd daar 109 kilo cocaïne gevonden.

Verder onderzoek leidde naar twee appartementen in het centrum van de Maasstad. Daar werden behalve grote bedragen aan contant geld ook een vuurwapen én de sleutel van een opslagbox gevonden.

In de opslagbox in de buurt van Utrecht vonden agenten zes bestelbussen met verborgen bergplaatsen. Daar was 500 kilo harddrugs verstopt. Ook een pistool en een machinegeweer die in de opslagbox lagen, nam de politie in beslag.