ANP Website Erasmus Universiteit doelwit hackers

ROTTERDAM - De website van de Erasmus Universiteit Rotterdam (eur.nl) is doelwit geweest van een hackaanval. De hackers hebben vermoedelijk toegang gehad tot de adresgids van de universiteit, die 25.000 namen en e-mailadressen bevat van medewerkers en studenten.

Door ANP - 10-11-2016, 22:21 (Update 10-11-2016, 22:29)

Mogelijk is ook andere informatie zoals rekeningnummers en ziekmeldingen ingezien. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de informatie is misbruikt of gelekt.

De aanval werd zondag ontdekt en donderdag gemeld aan de medewerkers en studenten. De universiteit heeft aangifte gedaan bij de politie. Samen met een gespecialiseerd bedrijf wordt er onderzoek gedaan naar de exacte omvang, de impact en de oorzaak.

Het incident is bovendien gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.