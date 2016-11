Minder criminaliteit in Vinex-wijken

DEN HAAG - De criminaliteit in Vinex-wijken is beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. Vorig jaar registreerde de politie landelijk 57 misdrijven per duizend inwoners, in Vinex-wijken waren dat er 28. Dit blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek.

11-11-2016

Vinex-wijken liggen meestal aan de rand van grotere steden. De verschillen in de criminaliteitscijfers zijn groot. Zo telden de steden vorig jaar 52 vermogensmisdrijven (zoals diefstal en heling) per duizend inwoners, terwijl er in de wijken gemiddeld 21 van dergelijke misdrijven plaats hadden.

Ook het aantal inbraken is in de Vinex-locaties lager. Vier op de duizend inwoners hadden te maken met een woninginbraak, in de grotere steden waren dit er zes op de duizend. Volgens het CBS heeft dit onder meer te maken met de preventiemaatregelen van de Vinex-bewoners. Van hen heeft 20 procent een alarminstallatie tegenover 11 procent in de grotere steden.

Verder blijkt uit het CBS-onderzoek dat de wijkbewoners zich minder onveilig voelen dan gemiddeld in Nederland. ,,Minder Vinex-bewoners lopen of rijden om om onveilige plekken te vermijden. Ook zijn er minder die zich vaak onveilig voelen als ze ’s avonds alleen thuis zijn", aldus het statistiekbureau.