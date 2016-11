Kabinet wil opheldering België over NIPT

DEN HAAG - België moet opheldering verschaffen over mogelijke schending van de privacy van Nederlandse vrouwen door een Belgisch bedrijf dat een test op geboorteafwijkingen (NIPT) aanbiedt. Dat vindt minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Ze heeft de Nederlandse toezichthouder op de privacy gevraagd om voor tekst en uitleg aan te kloppen bij zijn Belgische tegenhanger.

Door ANP - 11-11-2016, 12:12 (Update 11-11-2016, 12:12)

Schippers vraagt zich af of het bedrijf GENDIA, dat Nederlandse vrouwen die de NIPT-test ondergingen later opnieuw benaderde voor andere onderzoeken, geen Belgische of Europese wetgeving heeft geschonden. Ze begrijpt niets van het verweer van de Belgische autoriteiten dat GENDIA een privékliniek is. ,,In Nederland valt iedereen die bepaalde behandelingen uitvoert gewoon onder de wet'', zei Schippers vrijdag.

De minister begrijpt goed dat ziekenhuizen de Belgische NIPT-test voorlopig niet meer aanbieden. Ziekenhuizen die dat nog wel doen, moeten patiënten goed voorlichten, vindt ze.