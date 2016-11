Gemeenten: we laten geen zorggeld liggen

RENSWOUDE - Diverse gemeenten zijn boos en verbaasd over het overzicht van uitgegeven zorggeld, dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) eerder deze week verspreidde.

Door ANP - 11-11-2016, 12:51 (Update 11-11-2016, 12:51)

Uit het overzicht zou blijken dat het gros van de gemeenten in 2015 zorggeld op de plank heeft laten liggen, maar onder meer Renswoude, Bunnik, Borsele, Giessenlanden, Schiermonnikoog en Rhenen zeggen dat de cijfers niet kloppen. De gemeenten willen dat het ministerie een nieuw overzicht publiceert.

Renswoude had volgens hoofd Financiën Aalt van de Kamp ,,de twijfelachtige eer'' om van alle Nederlandse gemeenten het meeste zorggeld te hebben overgehouden. Na een boze brief aan Plasterk bleek vrijdagmorgen volgens Van de Kamp dat er verkeerde cijfers zijn gebruikt. ,,In werkelijkheid heeft Renswoude 88,5 procent van het rijksgeld aan zorgondersteuning besteed.''