ANP Familie Everink eist geld van tenniscoach

UTRECHT - De nabestaanden van de vermoorde zakenman Koen Everink willen geld van Mark de J., de man die vastzit op verdenking van de moord op Everink. In een kort geding aanstaande woensdag in de rechtbank in Utrecht eisen ze binnen twee dagen 26.050 euro van de voormalig tenniscoach.

Door ANP - 11-11-2016, 14:22 (Update 11-11-2016, 14:22)

Everink had volgens zijn nabestaanden de voormalig coach van tennisser Robin Haase eind vorig jaar 27.750 euro geleend, op voorwaarde dat hij dat bedrag binnen dertien maanden zou terugbetalen. De J. loste eenmaal een bedrag af en daarna niets meer.

De J. zit al maanden vast op verdenking van de moord op Everink afgelopen maart. Hij ontkent iets met de gewelddadige dood van Everink te maken te hebben.