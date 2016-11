Veel kleurrijke pieten in Sinterklaasjournaal

ANP Veel kleurrijke pieten in Sinterklaasjournaal

MAASSLUIS/HILVERSUM - Pieten in alle kleuren van de regenboog. Een piet met blauwe baard, gele neus en rode wangen, een jong pietje geschminkt als poes en pieten met bloemen op de wangen of rond de ogen groen geverfd als een masker.

Door ANP - 11-11-2016, 18:54 (Update 11-11-2016, 18:54)

In en rond het Pretpark Pietenhuis lopen vrijwel alle pieten rond met bontgekleurde gezichten. Dat was vrijdag te zien in het Sinterklaasjournaal op NPO 3. In de eerste afleveringen van dit jaar zaten alleen zwarte en witte pieten.

Lang was ongewis hoe de makers van het programma invulling zouden gaan geven aan de voortslepende discussie over Zwarte Piet. De NTR wilde niet op voorhand prijsgeven hoe de pieten er in het populaire programma uit zouden gaan zien. Maar vrijdag leek het Sinterklaasjournaal kleur te bekennen.

De boot met de goedheiligman en zijn pieten komt zaterdag aan in Maassluis.