ANP Grote kans op gladheid

DE BILT/LIJNDEN - Het verkeer moet vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag lokaal rekening houden met gladheid. De temperatuur daalt snel en op sommige plaatsen in het midden en oosten van land vriest het al. Door bevriezing van natte weggedeelten vooral op bruggen en viaducten kan het glad worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land met uitzondering van de Waddeneilanden.

Door ANP - 11-11-2016, 19:00 (Update 11-11-2016, 19:00)

Rijkswaterstaat houdt volgens een woordvoerder de situatie nauwlettend in de gaten en stuurt zodra dat nodig is strooiwagens de weg op. Eerder deze week is er ook al gestrooid. Mensen kunnen zelf via rijkswaterstaatstrooit.nl in de gaten houden waar er wordt of is gestrooid.