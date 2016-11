'Meerdere gewonden schietpartij Amsterdam'

AMSTERDAM - Door een schietpartij in Amsterdam is vrijdagavond een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Een politiewoordvoerster spreekt van ,,mogelijk meerdere gewonden'' maar veel concretere informatie was nog niet voorhanden.

11-11-2016

De schietpartij vond omstreeks 18.30 uur plaats in de Ten Katestraat in Amsterdam-West. Een van de slachtoffers zou al met een ambulance zijn weggebracht naar een ziekenhuis.

Getuigen meldden aan de lokale zender AT5 dat ze meerdere schoten hebben gehoord bij een shisha lounge, een waterpijpcafé.