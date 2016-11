Geen zwarte pieten meer in Vlaanderen

ANP Geen zwarte pieten meer in Vlaanderen

VILVOORDE - Vanaf 2017 zullen er geen zwarte pieten meer te zien zijn in Vlaanderen. Dat meldde het Vlaamse VTM vrijdag.

Door ANP - 11-11-2016, 21:07 (Update 11-11-2016, 21:07)

Verschillende Vlaamse zenders voor kinderen, speelgoedwinkels, theaterorganisaties en onderwijsinstanties in Vlaanderen hebben een zogeheten 'Pietenpact' ondertekend. Daardoor zullen er vanaf 2017 geen volledig zwartgeschminkte pieten meer zijn. Het pact is een initiatief van de culturele organisatie deBuren, die wil dat elke verwijzing naar zwarte mensen verdwijnt.

Na de commotie in Nederland over de zwarte piet en de vervangingen door roetveegpieten heeft ook Vlaanderen besloten om de zwarte piet te verbannen. Met het Pietenpact wil deBuren naar eigen zeggen laten zien dat ,,alternatieven mogelijk en haalbaar zijn, en dat daar een groeiend draagvlak voor is".

Hoe het feest in Vlaanderen wordt ingevuld mogen de organisaties nog steeds zelf kiezen. Zonder of met pieten, roetveegpieten, regenboogpieten of schminkvrije pieten.