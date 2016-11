Publiek kan 'verzamelwoede koelen' in Utrecht

ANP Publiek kan 'verzamelwoede koelen' in Utrecht

UTRECHT - In Utrecht is dit weekend de VerzamelaarsJaarbeurs, de grootste van Europa. De beurs wordt jaarlijks zowel in het najaar als het voorjaar gehouden en biedt het publiek van alles op het gebied van mode, muziek, speelgoed en curiosa.

Door ANP - 12-11-2016, 4:17 (Update 12-11-2016, 4:17)

Dit keer is er een overzichtstentoonstelling van de in april overleden popster Prince, een expositie over de musical- en theatergeschiedenis en een 'meet & greet' met acteurs uit Star Wars en James Bond-films.

Tijdens het evenement wordt de Dutch Collector Award 2016 uitgereikt aan standhouders en verzamelaars met een bijzondere collectie. In een eerdere editie gingen deze awards naar verzamelaars van poederdozen, fluiten en badeendjes.

In april trok de beurs ruim 26.000 bezoekers.