Ploumen wil spijkers met koppen op klimaattop

ANP Ploumen wil spijkers met koppen op klimaattop

MARRAKESH - Minister Ploumen vindt dat het tijd is om te laten zien hoe de ,,heel ambitieuze doelstelling'' van het klimaatakkoord uit Parijs nu wordt uitgevoerd. Daarover gaat ook de VN-klimaatconferentie, 15 en 16 november in Marrakesh.

Door ANP - 12-11-2016, 10:19 (Update 12-11-2016, 10:19)

Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is ook aanwezig op de top in Marokko. De bijeenkomst volgt op de klimaattop van vorig jaar in Parijs en gaat over de uitvoering van de daar gemaakte afspraken. Ze vindt het tijd dat landen nu het een en ander laten zien.

,,Vorig jaar hebben we een heel ambitieuze doelstelling afgesproken, nu is het tijd om te laten zien hoe we dat doel gaan behalen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat landen beter gaan rapporteren over hun inspanningen, ook op het gebied van klimaatfinanciering.''

Verder wil de minister meer aandacht voor de rol van bedrijven in de strijd tegen klimaatverandering. Ze neemt daarom een delegatie uit het bedrijfsleven mee. Die gaat laten zien hoe Nederlandse bedrijven bijdragen aan schonere energie en oplossingen voor klimaatverandering.