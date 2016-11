Maassluis in afwachting van Sint

MAASSLUIS - Maassluis is in afwachting van de intocht van Sinterklaas zaterdag rond het middaguur. In het centrum geldt een noodverordening, met alle daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

Door ANP - 12-11-2016, 10:46 (Update 12-11-2016, 10:46)

Honderden politiemensen in uniform en in burger, tientallen ME-busjes, een politiehelikopter en nog eens honderden vrijwilligers trachten de aankomst van de Sint en zijn Pieten in goede banen te leiden. Op het NS-station werden de treinreizigers al in de gaten gehouden en een enkeling gecontroleerd en ondervraagd. Er worden naar schatting 25.000 bezoekers verwacht.

In de gemeente is een noodverordening van kracht wegens verwachte protesten. Maassluis is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie kan - als dat nodig is - bezoekers preventief fouilleren.

De haven en de kades langs de binnenhaven en de Stadhuiskade zijn evenals de kades in het centrum met hekken afgesloten. De Sint komt wordt rond het middaguur met zijn stoomboot verwacht in de Zuid-Hollandse plaats.