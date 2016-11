'Nieuwe' Sint mag Maassluis niet in

MAASSLUIS - De 'nieuwe' Sinterklaas - met donkere huidskleur - is zaterdag tegengehouden door de politie bij zijn aankomst in Maassluis. Hij mag zich niet vertonen in het gebied waar de aankomst van Sinterklaas wordt gevierd.

Door ANP - 12-11-2016, 12:01 (Update 12-11-2016, 13:34)

Volgens de politie mag hij er volgens de regels niet bij zijn. ,,Het gebied rond de haven waar Sint aankomt geldt als evenemententerrein waar alleen kinderen met hun begeleiders welkom zijn.''

Patrick Mathurin, die zichzelf heeft uitgeroepen tot nieuwe Sint, kwam naar Maassluis met een bos rode en witte rozen. ,,Ik kom voor een feest met liefde en vriendschap, waar iedereen blij van wordt. We komen er samen wel uit'', zei hij voordat hij werd tegengehouden.