'Tegenstanders Zwarte Piet tegengehouden'

ANP 'Tegenstanders Zwarte Piet tegengehouden'

ROTTERDAM - Een groep tegenstanders van Zwarte Piet zeggen dat ze van de politie Maassluis niet in mogen. Volgens de woordvoerster van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet zijn twee bussen met zo'n 150 demonstranten tegengehouden bij Rotterdam.

Door ANP - 12-11-2016, 12:41 (Update 12-11-2016, 12:41)

,,We zijn al bijna direct na vertrek gevolgd door motoragenten. In Rotterdam zijn we gestopt en moesten de bussen uit. We mogen niet naar Maassluis. We zijn hier absoluut niet blij mee. We gaan nu naar het Willemsplein in Rotterdam en proberen daar alsnog een statement te maken'', aldus een woordvoerster.

Volgens de politie zijn de bussen alleen maar tegengehouden omdat er nu tijdens de intocht van Sinterklaas bijzondere regels gelden. ,,We hebben bekeken wie er in de bussen zitten en wat ze bij zich hebben. We hebben nu nog contact met ze over wat ze precies willen'', zei een zegsvrouw.