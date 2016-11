Dode bij brand in Heerlen

HEERLEN - Bij een brand in een appartement aan de Joost van Vondelstraat in Heerlen is zaterdagmiddag een persoon om het leven gekomen. De brandweer forceerde de toegang tot de bovenwoning en trof binnen het dodelijke slachtoffer aan.

Door ANP - 12-11-2016, 18:19 (Update 12-11-2016, 18:19)

De brand was snel onder controle. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak. Nadere bijzonderheden over het slachtoffer ontbreken.