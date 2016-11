Brand Heerlen was ongeluk met zuurstof

HEERLEN - De brand zaterdag in Heerlen waarbij een man om het leven kwam, is ontstaan door een ongeluk. De 59-jarige man was voor zijn gezondheid aangewezen op zuurstoftoevoer. Vermoedelijk is deze zuurstof in aanraking gekomen met een vlam waardoor brand is ontstaan.

Door ANP - 13-11-2016, 11:17 (Update 13-11-2016, 11:17)

Een noodlottig ongeval, concludeert de politie na onderzoek.

De toegesnelde brandweer moest de toegang tot de bovenwoning forceren en trof binnen de overleden bewoner aan. De brand was snel onder controle.