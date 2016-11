Verdachte mishandeling Rotterdam nog vast

ROTTERDAM - De man die zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam werd aangehouden op verdenking van zware mishandeling, blijft nog vastzitten, Dat meldde de politie zondag. De man zou hebben geprobeerd iemand voor een rijdende auto te duwen.

Door ANP - 13-11-2016, 13:35 (Update 13-11-2016, 13:35)

Tijdens de intocht werden zaterdagmiddag in Rotterdam 198 mensen opgepakt. Later op de avond zijn ze bijna allemaal weer vrijgelaten.

De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet hadden besloten niet in Maassluis bij de nationale intocht tegen Zwarte Piet te protesteren, maar in de Maasstad. Dat was niet toegestaan, waarna arrestaties volgden.

Bij de aanhoudingen zouden door de politie enkele rake klappen zijn uitgedeeld. Het Amsterdamse raadslid Simion Blom (GroenLinks) liet weten enkele uren te zijn vastgehouden door de politie. Een woordvoerder van de politie zei zondag dat de kwestie wordt meegenomen in de evaluatie.