Verkeerschaos op A10 rond Amsterdam

ANP Verkeerschaos op A10 rond Amsterdam

AMSTERDAM - Op de A10 rond Amsterdam was zondagmiddag enige tijd sprake van een verkeerschaos doordat twee tunnels waren afgesloten. In totaal stond er rond 14.30 uur 17 kilometer aan file op de A10, aldus de VerkeersInformatieDienst (VID).

Door ANP - 13-11-2016, 15:25 (Update 13-11-2016, 15:59)

De Zeeburgertunnel is dit hele weekeinde dicht wegens werkzaamheden. Bovendien was de IJ-tunnel zondagmiddag enige uren dicht wegens de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Hierdoor stond het verkeer op de A10-West een tijd grotendeels stil. Rond 15.30 was de IJ-tunnel weer open en losten ook de files op de A10-West snel op.

De Zeeburgertunnel (A10- Noord) is tot maandagochtend dicht. De weg is tussen de afslagen S114 en S116 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

In het weekeinde van 25 november wordt de Zeeburgertunnel opnieuw afgesloten voor verkeer.