Man in arm geschoten in flat Alkmaar

ALKMAAR - Een man is zondagavond in Alkmaar in zijn arm geschoten. Dat gebeurde in het portiek van een flat aan het El Grecohof.

Door ANP - 13-11-2016, 21:01 (Update 13-11-2016, 21:01)

Het slachtoffer kon volgens de politie op eigen kracht weglopen. Een getuige belde de hulpdiensten toen hij de gewonde man later aantrof op de Jongkindlaan. Een ambulance bracht hem over naar het ziekenhuis, zei een woordvoerster van de politie. Het is nog onduidelijk waarom en door wie de man in zijn arm is geschoten.