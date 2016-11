Grote drugsrechtszaak Satudarahleden van start

BREDA - In de rechtbank in Breda begint maandag een grote rechtszaak tegen maar liefst negentien personen, onder wie veel leden van motorclub Satudarah. Ze worden verdacht van de productie van drugs en smokkel van die drugs naar Indonesië. Voor deze zaak-Akutan zijn twaalf zittingsdagen uitgetrokken.

Door ANP - 14-11-2016, 4:08 (Update 14-11-2016, 4:08)

De verdenkingen dateren al uit 2011. Toen werd met groot machtsvertoon van maar liefst vijfhonderd agenten invallen gedaan in verschillende woningen, loodsen, garageboxen, bedrijven en het Tilburgse clubhuis van Satudarah.

Daarbij werd onder meer drugs, een raketwerper, motorfietsen, een aantal auto's en geld in beslag genomen. Ook werden diverse mensen gearresteerd in Breda, Tilburg, Dongen, Eindhoven en Weert. Een van de aanhoudingen was spectaculair: een arrestatieteam rekende een destijds 34-jarige man in op de A2, ter hoogte van Vianen, geassisteerd door een helikopter.