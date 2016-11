Politie peilt kwetsbaarheid na aangifte

GRONINGEN - De politie doet steeds meer om slachtoffers van criminaliteit te helpen. Wie aangifte doet, krijgt extra hulp en indien nodig bescherming. Een aangifte kan mensen in gevaar brengen en ze kunnen zelfs opnieuw slachtoffer worden van een misdrijf. Daarom maakt de politie een zogenoemde kwetsbaarheidsanalyse.

Door ANP - 14-11-2016, 8:39 (Update 14-11-2016, 8:39)

,,We gaan andere vragen stellen. Een fietsendiefstal kan voor een oudere vrouw heel andere effecten hebben dan voor een student'', zegt politiechef Oscar Dros in een interview, maandag in het AD. Hij noemt de nazorg voor slachtoffers een extra belasting voor de politie, die het toch al erg druk heeft. ,,Maar als je een slachtoffer belt om te laten weten hoe een onderzoek verloopt, merk je hoeveel waardering dat oplevert'', aldus Dros die in de krant laat weten dat hij zulke telefoontjes ook zelf doet.

De procedure, waarbij agenten extra vragen stellen aan slachtoffers over hun veiligheidsgevoel, moet in 2018 standaard zijn.