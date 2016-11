Man neergestoken op weg naar schoolplein

ANP Man neergestoken op weg naar schoolplein

AMSTERDAM - Een man is maandagochtend in Amsterdam neergestoken, terwijl hij met de kinderen van zijn vriendin op weg was naar hun school in Amsterdam Zuidoost. De dader is de ex-vriend van de moeder van de kinderen. Of hij de vader van de kinderen is, kon de politie niet zeggen.

Door ANP - 14-11-2016, 9:57 (Update 14-11-2016, 9:57)

Het veertigjarige slachtoffer werd meerdere keren gestoken in zijn bovenlichaam, aldus de politie. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

De dader is gevlucht. Hij draagt een rode broek en had een gele doek voor zijn mond.