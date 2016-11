'Angst na Wilders-uitspraak duurt voort'

SCHIPHOL - oor het veroorzaken van ,,woede, verslagenheid en onmacht in tienduizenden gezinnen'' eisen circa veertig Marokkaanse Nederlanders 500 euro schadevergoeding per persoon van PVV-leider Geert Wilders.

Door ANP - 14-11-2016, 11:05 (Update 14-11-2016, 11:30)

Die compensatie is ,,alleszins redelijk'', betoogde hun advocaat Göran Sluiter maandagochtend in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar het proces tegen Wilders loopt wegens zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken. Wilders heeft een tegenvordering ingesteld tegen de benadeelde partijen in het proces.

Sluiter verwees naar een eerdere uitspraak in Den Bosch, waar een geweigerde cafébezoeker op grond van discriminatie 250 euro schadevergoeding had ontvangen. ,,Deze feiten zijn ernstiger'', zei Sluiter over zijn hogere eis tot schadevergoeding. Veel van de eisers lijden aan depressies en slapeloosheid en velen ,,voelen zich niet meer welkom in eigen land''.

Aanhoudende schade

Er is volgens de raadsman sprake van een aanhoudende schade, ,,want de gevoelens van angst duren voort''. Hij bracht verder naar voren dat Wilders na diens uitspraken ,,daarvan niets heeft teruggenomen’’.

De raadsman van een van de benadeelde partijen merkte op dat de uitspraken grote maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt. Hij zei geen strafbaar feit te kennen waarvoor zo veel aangiften (6474) zijn gedaan.

Fragmenten

In de rechtszaal werden drie fragmenten getoond van onder meer het Jeugdjournaal en Omroep Brabant, waarin kinderen en minister-president Mark Rutte geschokt reageerden op de uitspraken van Wilders. Sluiter stipte ter ondersteuning van zijn eis aan dat Rutte in het Jeugdjournaal beloofde dat kinderen van Marokkaanse afkomst nooit zullen worden uitgezet.