Hoger beroep om geheime ziekenhuistarieven

DEN HAAG - De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, buigt zich dinsdag over het al jaren slepende conflict tussen Open State Foundation (OSF) en de Nationale Zorgautoriteit (NZa). Via een procedure in hoger beroep probeert OSF, een organisatie die digitale transparantie nastreeft, informatie over medische behandelingen en prijzen in de zorg openbaar te krijgen.

Door ANP - 14-11-2016, 13:33 (Update 14-11-2016, 13:45)

De NZA weigert dit en wil de ziekenhuistarieven geheimhouden. Open State Foundation stelt dat consumenten ,,een geïnformeerde en vrije keuze'' moeten kunnen maken tussen zorgaanbieders of zorgverzekeraars.

Volgens de stichting hebben veel mensen geen idee wat een medische behandeling in een ziekenhuis kost, terwijl het gros van de zorg wordt vergoed door de belastingbetaler. De NZa is beheerder van een database waarin staat welke behandelingen ziekenhuizen hebben gedaan en wat hiervan de kosten zijn.

Intussen hebben de zorgverzekeraars CZ en VGZ prijzen van ziekenhuisbehandelingen online gezet. Dat gebeurde na een oproep van de Consumentenbond. Of Achmea en Menzis, de andere twee grote zorgverzekeraars in Nederland, deze stap volgen is nog onbekend.

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil al langer dat alle zorgverzekeraars de tarieven bekendmaken die ze met ziekenhuizen afspreken. Dat is volgens haar in het belang van de patiënt. De minister wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit met een plan komt, waarbij alle ziekenhuistarieven onderling te vergelijken zijn.

De Consumentenbond lanceerde in september, samen met OSF, een website waar patiënten worden aangespoord anoniem hun ziekenhuisrekening te deponeren. Aan de hand daarvan hopen de belangenorganisaties zicht te krijgen op de prijsverschillen voor de diverse behandelingen.

De rechtszaak dient dinsdag om 10.00 uur bij de Raad van State in Den Haag.