Vrijspraak voor moord op oom

ANP Vrijspraak voor moord op oom

DEN BOSCH - Er zijn niet voldoende bewijzen dat een 24-jarige man uit Rosmalen twee jaar geleden zijn oom heeft doodgeschoten. De rechtbank in Den Bosch heeft hem daarom maandag vrijgesproken van moord. Er was zestien jaar geëist.

Door ANP - 14-11-2016, 14:15 (Update 14-11-2016, 14:15)

,,Deze vrijspraak is zeer onbevredigend voor de nabestaanden van het slachtoffer'', erkent de rechtbank. Echter, ,,voor de rechtbank is in dit geval niet zonder redelijke twijfel komen vast te staan dat de verdachte degene is geweest die de fatale schoten heeft gelost. Daarom spreekt de rechtbank hem vrij''. Dat had met name te maken met een getuige die wisselende en tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.

De man stond terecht voor het doodschieten van zijn destijds 49-jarige oom en diens hond op straat in Rosmalen op 2 december 2014. De neef werd twee maanden na de fatale schietpartij opgepakt.