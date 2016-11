Handtekeningen voor Nederlander in Thaise cel

DEN HAAG - TV- en radiopersoonlijkheid Filemon Wesselink brengt dinsdag ruim 23.000 handtekeningen naar de Tweede Kamer als steun in de rug voor ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die in Thailand gevangen zit. D66-Kamerlid Vera Bergkamp neemt de handtekeningen in ontvangst.

Door ANP - 14-11-2016, 14:36 (Update 14-11-2016, 14:36)

De actie is een initiatief van de groep Justice for Johan, die hiermee de druk wil opvoeren om Van Laarhoven naar Nederland te halen. Volgens Wesselink is de veroordeling van Van Laarhoven tot 103 jaar cel een gruwelijke uitwas van het ,,hypocriete Nederlandse gedoogbeleid''. Van Laarhoven kreeg straf voor het witwassen van geld dat hij in Nederland legaal verdiende.

Bergkamp stelde meermaals Kamervragen over de situatie van Van Laarhoven. Ze riep de minister van Veiligheid en Justitie op zich in te spannen de oud-coffeeshophouder naar Nederland te halen.