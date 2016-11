Beloning voor tip over liquidatie Krommenie

ANP Beloning voor tip over liquidatie Krommenie

HILVERSUM - Het Openbaar Ministerie stelt een beloning van 15.000 beschikbaar voor de tip die leidt naar de oplossing van de moord op de 27-jarige Eanneas Lomp, een jaar geleden. Het slachtoffer werd op 7 november 2015 in een woonwijk in Krommenie onder vuur genomen door vermoedelijk twee schutters die onder andere met een een automatisch vuurwapen tientallen kogels afvuurden.

Door ANP - 14-11-2016, 15:12 (Update 14-11-2016, 15:12)

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak. Er wordt een compositietekening getoond van een verdachte die werd gezien bij het in brand steken van een vluchtauto in Amsterdam.

Lomp zou hebben behoord tot de groep van de crimineel Gwenette Martha, een van de sleutelfiguren in de onderwereldoorlog in Amsterdam. Lomp werd zelf verdacht van betrokkenheid bij de moord op Stefan Eggermont, die in de gangsteroorlog slachtoffer werd van een persoonsverwisseling.