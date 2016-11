240 dagen cel voor zeer grote DDos-aanval

ROTTERDAM - De 39-jarige Amsterdamse hacker Sven Olaf K. is maandag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 240 dagen waarvan 185 dagen voorwaardelijk voor de grote DDoS-aanval in maart 2013. Die aanval was op het netwerk van het Amerikaanse internetbedrijf Spamhaus.

Door ANP - 14-11-2016, 15:19 (Update 14-11-2016, 15:57)

K. had al 55 dagen vastgezeten in voorarrest. Daarom hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De straf valt redelijk laag uit, omdat hij lang heeft moeten wachten op zijn proces en vonnis. Bovendien heeft K. ,,meer hinder dan schade veroorzaakt, er is niet iets blijvend kapot'', aldus de rechtbank.

De officier van justitie had 365 dagen cel geëist, waarvan 310 dagen voorwaardelijk. Ook dan had K. niet meer naar de gevangenis hoeven gaan.

Het was een van de grootste aanvallen ooit. K. heeft hiermee ,,het goed functioneren van het internet in gevaar gebracht en daarmee de belangen van een groot aantal particulieren, bedrijven en instellingen'', aldus de rechtbank.

K. werd in 2013 in Spanje opgepakt en daarna aan Nederland uitgeleverd.

Het doelwit van de aanval, Spamhaus, houdt spamdatabases bij. Providers kunnen die gebruiken voor hun spamfilters. K. is een van de mensen achter provider CyberBunker, die onderdak zou bieden aan spammers, malware en oplichters. Spamhaus blokkeerde de klanten van CyberBunker. Uit wraak voerde K. met een paar anderen de DDoS-aanval uit. K. reed met een speciaal geprepareerd busje vol computers en antennes door Spanje.