ANP Inspectie dreigt zorgaanbieder Cato met boete

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft zorgaanbieder Cato in Den Haag een last onder dwangsom opgelegd. In augustus waarschuwde de inspectie al dat cliëntdossiers binnen zes weken op orde moesten zijn. Dat is niet gebeurd, stelt de IGZ maandag.

Door ANP - 14-11-2016, 15:27 (Update 14-11-2016, 15:27)

Per week dat de dossiers niet op orde zijn moet het zorgbedrijf een dwangsom betalen van 1000 euro, met een maximum van 10.000 euro.

Cato is een organisatie met twee zorgcentra in Den Haag: Carel van den Oever en Bezuidenhout. De inspectie maakt zich al langere tijd zorgen over de kwaliteit van zorg bij Cato. IGZ gaf eerder al aan dat de organisatie niet genoeg 'urgentiebesef en verbeterkracht' toonde de afgelopen jaren.

In de cliëntdossiers worden de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van cliënten bijgehouden. Dit bleek echter steeds niet voldoende te gebeuren.