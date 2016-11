Ministerie stopt 7 miljoen in snelfietsroutes

DEN HAAG - Om het (elektrische)fietsgebruik in de regio Haaglanden te stimuleren, stopt het ministerie van Infrastructuur en Milieu maximaal 7,7 miljoen euro in vijf nieuwe fietssnelroutes. De hoop is dat het een alternatief wordt voor de auto in de spits.

Door ANP - 14-11-2016, 18:52 (Update 14-11-2016, 18:52)

Twee snelfietsroutes tussen Leiden en Den Haag hebben voor een stijging van 15 tot 25 procent van het aantal fietsers geleid. De vijf nieuwe routes moeten eind volgend jaar klaar zijn. Het ministerie betaalt de helft van de kosten, de provincie Zuid-Holland en gemeenten nemen het andere deel voor hun rekening.