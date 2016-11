Van der Steur mag antiquariaat aanhouden

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur heeft, anders dan werd gesteld bij zijn benoeming, nog altijd een zakelijk belang in een antiquariaat. Premier Mark Rutte schrijft in een brief aan de Kamer dat het de bewindsman niet is gelukt om van de vof waarin hij vennoot is een bv te maken. Omdat de belangen volgens de minister-president niet botsen met het werk van Van der Steur laat hij het er bij zitten.

Door ANP - 14-11-2016, 20:19 (Update 14-11-2016, 20:19)

Rutte schreef bij de benoeming van Van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie dat hij in overleg met de landsadvocaat afstand zou nemen van het antiquariaat door de vof onder te brengen in een bv. De premier ging er destijds van uit dat dit al was gebeurd, maar hij moet nu op die woorden terugkomen. Volgens Rutte is voor een wijziging van de zakelijke verhoudingen de instemming van alle vennoten nodig en dat is niet gelukt.