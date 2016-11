'PvdA zonder andere leider geen factor'

DEN HAAG - De PvdA moet zijn boodschap en leiderschap veranderen, anders zal de partij in maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer ,,geen factor" zijn. ,,Dan gaan Wilders en Rutte het uitmaken."

Door ANP - 14-11-2016, 21:36 (Update 14-11-2016, 22:32)

Dat zei Lodewijk Asscher maandagavond in het eerste debat om het lijsttrekkerschap van de PvdA met Diederik Samsom. In een theater in de Haagse Schilderswijk gingen ze voor ongeveer 350 mensen in discussie.

Vooral een zo nu en dan felle Asscher probeerde het verschil met de huidige partijleider bloot te leggen. ,,Er is behoefte aan een ander soort leiderschap." Volgens hem willen mensen ,,principes en waarden zien die niet onderhandelbaar zijn". Hij tekende Samsom als een leider af die geen verandering wil en onvoldoende van het verleden heeft geleerd.

Samsom

Samsom zei dat hij nog veel strijdlust en passie heeft om de partij nog eens te leiden. Hij ziet maar een meningsverschil met zijn rivaal: ,,Lodewijk wil mij weg en ik wil blijven. Verder is er geen verschil."

Een paar keer zette Asscher de aanval in op Samsom. Hij vindt dat de huidige partijleider te laat komt met zijn plan om vrouwen een sterkere rol te geven in de partij. ,,Dit is een late bekering", noemde hij het.

Meningsverschil

Een duidelijker meningsverschil blijken ze te hebben over arbeidsmigratie binnen de EU. Asscher wil gelijk loon voor gelijk werk in Europa. Wordt daar niet aan voldaan, dan moet Nederland stoppen met vrij verkeer van arbeid.

,,Dit is een loze belofte en dit steun ik niet", reageerde Samsom. Arbeidsmigratie is volgens hem goed voor Nederland. ,,Dit kun je niet waarmaken. En dan komt het cynisme weer bij de kiezer terug."

Radicaler

Asscher zei diverse keren dat beleid ,,radicaler" moet. Vooral binnen de Europese Unie moet veel veranderen. ,,Weer radicaal strijden tegen het onrecht" wil Asscher vanaf dag een doen als hij partijleider is.

Ook flirtte de huidige minister van Sociale Zaken opvallend met de vakbeweging. Hij wil die weer aan de boezem van de partij brengen en er nauw mee gaan samenwerken.

Als Asscher het lijsttrekkerschap verliest, biedt hij zijn dienst aan de partij aan en gaat in de Kamer zitten als dat hem wordt gevraagd.