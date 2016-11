Oorlogsgraven Javazee verdwenen

Archieffoto Slag op de Javazee

DEN HAAG - Op de bodem van de Javazee zijn meerdere Nederlandse oorlogsgraven verdwenen.

Door ANP - 15-11-2016, 11:01 (Update 15-11-2016, 11:30)

Het gaat om de wrakken van de kruisers Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java en een groot deel van de torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer. Dat schrijft minister Jeanine Hennis van Defensie dinsdag aan de Tweede Kamer. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er met de schepen - of beter oorlogsgraven - is gebeurd.

De schepen vergingen op 27 februari 1942 tijdens de Slag om de Javazee in de oorlog met Japan. De verdwijning kwam eerder dit jaar aan het licht tijdens een duikexpeditie door het Karel Doorman Fonds naar de wrakken. Het was de bedoeling om op 27 februari volgend jaar een plaquette te plaatsen bij de schepen met het oog op de 75e herdenking.

De overlevenden en nabestaanden worden geïnformeerd over de verdwijning van de oorlogsgraven. Defensie benadrukt dat het van groot belang is voor overlevenden en nabestaanden om te achterhalen wat er met de schepen is gebeurd. De schepen waren het graf van vele honderden opvarenden en ze waren van grote historische waarde voor Nederland.

Ons land heeft de Amerikaanse, Australische, Britse en Indonesische autoriteiten op de hoogte gebracht van de verdwijning. De Amerikanen, Australiërs en Britten vochten ook in de Slag om de Javazee. De schepen lagen voor de kust van Indonesië. Premier Mark Rutte brengt volgende week van maandag tot donderdag een bezoek aan Indonesië.

Het is volgens internationaal recht verboden om oorlogsgraven te schenden, laat staan de schepen te bergen, zonder de toestemming van Nederland. Ook het internationale humanitaire oorlogsrecht beschermt oorlogsgraven.