ANP Verdachte mishandeling dinsdag voorgeleid

ROTTERDAM - De enige man die nog vastzit naar aanleiding van de Zwarte Piet-demonstratie zaterdag in Rotterdam, wordt dinsdag voorgeleid aan de politierechter. Die beslist of hij nog langer in de cel moet blijven. De demonstrant zou tijdens de intocht van Sinterklaas een verslaggever van PowNed voor een rijdende auto hebben geduwd. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling, aldus de politie dinsdag.

Door ANP - 15-11-2016, 13:52 (Update 15-11-2016, 13:52)

Tijdens de intocht werden zaterdagmiddag 198 mensen opgepakt. Later op de avond zijn ze bijna allemaal weer vrijgelaten. De actievoerders besloten niet in Maassluis bij de nationale intocht tegen Zwarte Piet te protesteren, maar in de Maasstad. De demonstranten werden opgepakt omdat zij een ingesteld demonstratieverbod negeerden. De arrestanten gaven aan dat zij niet op de hoogte waren van de geldende noodverordening.

Advocaat Michiel Pestman, die behoort tot de groep arrestanten, zegt dat het bestaan van de noodverordening pas per megafoon door de politie is meegedeeld toen veel betogers al in de bus zaten voor vervoer naar het bureau. Pestman zegt evenals de andere demonstranten ten onrechte te zijn opgepakt. Hij had zich bekendgemaakt als raadsman van een van de actievoerders tegen Zwarte Piet, de bekende Amsterdammer Jerry Afriyie. ,,De politie liep rond met een smoelenboek en pikte Afriyie er zo tussenuit'', aldus Pestman. ,,Hij deed helemaal niets en hield juist afstand.''

Afriyie is volgens de raadsman herhaaldelijk vrijgesproken voor eerdere betogingen. Pestman verwacht dat ook deze zaak ,,met een sisser'' zal aflopen.